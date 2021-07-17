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لبنان | مصطفى أديب: الكلام المنسوب إليّ لا يمت للحقيقة بصلة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

مصطفى اديب

أكد السفير مصطفى أديب في بيان، أن حساباً مزيفاً في موقع “تويتر” ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاماً منسوباً إليه، وهو عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن هناك حساباً شخصياً واحداً له معروف من الجميع، وما دون ذلك لا علاقة له به وليس مسؤولاً عما يكتب فيه.

وفي الامس تناقل عدد من المواقع الإخبارية خبرا منقولاً عن سفير لبنان في ألمانيا “مصطفى أديب”، يتحدث عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الجمهورية حول إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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