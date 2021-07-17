لبنان | مصطفى أديب: الكلام المنسوب إليّ لا يمت للحقيقة بصلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد السفير مصطفى أديب في بيان، أن حساباً مزيفاً في موقع “تويتر” ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاماً منسوباً إليه، وهو عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن هناك حساباً شخصياً واحداً له معروف من الجميع، وما دون ذلك لا علاقة له به وليس مسؤولاً عما يكتب فيه.

وفي الامس تناقل عدد من المواقع الإخبارية خبرا منقولاً عن سفير لبنان في ألمانيا “مصطفى أديب”، يتحدث عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الجمهورية حول إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.