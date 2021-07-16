لبنان | مسؤولة في البنتاغون.. بهذه الطريقة سنواجه قوة وموارد حزب الله في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 54 دقيقة

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، على أن حزب الله نجح في إبقاء “لبنان ضعيفا”، محذرة من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تدهور أمني.

ستراول أعربت عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة”، أكدت ستراول أن واشنطن قلقة “من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها”، مشيرة إلى أن اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وأردفت قائلة “لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع ترى اندلاع العنف”.

وشددت ستراول على أن الولايات المتحدة تركز على دعم الجيش اللبناني الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ.

وأكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على “اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف”.

وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشوارع، وقالت “لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا و يتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء”.

وأشارت، في المقابل، إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها أفراد الجيش اللبناني، مؤكدة أن الولايات المتحدة تبحث عن كثب الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجيش اللبناني.

من ناحية أخرى، قالت ستراول إن حزب الله يتمتع بقدرات قوية جدا وينجح، بسبب الدعم الذي يتلقاه من ايران، في تحدي الدولة اللبنانية، وإبقاء لبنان ضعيفا وتقديم بديل للحكومة اللبنانية الشرعية.

وأضافت ستراول أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها ومواردها لمساعدة المواطنين اللبنانيين في الأزمة الإنسانية ودعم الجيش اللبناني وتشجيع القادة اللبنانيين على اتخاذ خطوات لصالح شعبهم، لأن “هذه هي الطريقة التي يمكنك بها مواجهة قوة وموارد حزب الله”.