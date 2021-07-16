لبنان | الأحدب إلى اهل طرابلس: مشكلتكم مع السياسيين الذين لا يتقنون إلا لعبة الفتنة والدماء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

غرّد النائب السابق مصباح الأحدب عبر “تويتر”:

“هناك من يعمل بخبث لخلق فتنة بين اهل طرابلس والجيش اللبناني، بغية إضعاف المؤسسة العسكرية وقائدها، ووضع طرابلس في موقع العصية عن الدولة اللبنانية.

ندائي الى قائد الجيش للتنبه الى هذا الخطر الكبير، وتوقيف كل من يعمل بأجندات خارجية لوضع الناس في مواجهة الجيش، وعدم حماية مصالح السياسيين الفاسدين، كي لا يكون مسؤولا معهم عن الخراب.

ندائي الى اهل طرابلس مشكلتكم ليست مع الجيش، مشكلتكم مع السياسيين الذين لا يتقنون الا لعبة الفتنة والدماء لحماية مصالحهم. انهم اصل البلاء اسقطوهم لينهض لبنان”.