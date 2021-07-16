لبنان | بالأرقام.. “انفجار” في أسعار الموادّ الغذائية والسلع الأساسية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ 9 ثواني

على وقع جنون سعر صرف دولار السوق السوداء، تزداد معاناة اللبنانيين في رحلة البحث عن المواد الغذائية الاساسية، التي تناسب مدخولهم الشهري أو حتى اليومي.

فمع عجز الحكومة عن ضبط سعر صرف الدولار، وكذلك فشلها في إيجاد أي مخارج فعالة للزمات المتوالية على لبنان، يعيش اللبنانيون على بورصة صعود وهبوط الدولار كل يوم أو حتى كل ساعة.

من نتاحيته أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ”النهار” أنّ “مسار الأسعار مرتبط باتّجاه الدولار، لذلك فصعودها غير مرتبط بأفق”.

وإليكم لائحة بأسعار بعض الموادّ الغذائية والسلع الأساسية في لبنان:

– ليتر من الزيت: 45 ألف ليرة.

– كيلوغرام من السُكّر: 15800 ليرة.

– 400 غرام من الزبدة: 50 ألف ليرة.

– علبة تونة 185 غراماً: 30 ألف ليرة.

– علبة سردين 120 غراماً: 41500 ليرة.

– كيلوغرام من أرزّ البسمتي: 39 ألف ليرة.

– أسعار الحبوب تجاوزت الـ 30 ألفاً، وبعض الأصناف مثل الفاصوليا تعدّت الـ 60 ألف ليرة لبنانية.

– كيلوغرام من الملفوف: 9000 ليرة.

– كيلوغرام الجزر: 4600 ليرة.

– ليتر من الصابون المخصص للاستحمام: 90 ألفاً.