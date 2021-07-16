لبنان | قوى الأمن تعمّم صورة قاصر غادرت منزل ذويها ولم تعُد حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

عمّمت المديريـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

زينب علي حسن (مواليد 2006، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 16-7-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة عين الدِلبة– برج البراجنة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

وطلبت المديرية “من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.