اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | سلامة يعلن حجم التداول على منصة “Sayrafa” هذا الأسبوع

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 3:57 مساءً

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن ” حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة “Sayrafa” هذا الأسبوع هو 8 مليون دولار أميركي بمعدل 16800 ليرة للدولار الواحد، وفقا لأسعار الصرف المسجلة على المنصة من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة.

اضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقا التعاميم الصادر بهذا الخصوص”.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا