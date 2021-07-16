لبنان | امن الدولة: توقيف شخص يبيع لحوماً فاسدة في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بعد ورود معلومات عن قيام السوري (ا.م.د) بإستخدام احدى الشقق في بلدة دورس – بعلبك كملحمة وقيامه ببيع اللحوم غير المطابقة للشروط الصحية عن طريق الديليفري، وعملا باشارة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضي جوزيف غنطوس قامت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة بمداهمة الشقة وضبطت فيها قرابة 150 كلغ من اللحوم الفاسدة، وأوقفت السوري المذكور. وبعد الكشف على اللحوم من قبل طبيب القضاء، جرى تلفها واودع الموقوف القضاء المختص.