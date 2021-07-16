لبنان | عراجي لعون: “انا أكيد ما عما يوصلولك حقيقة الوضع المأساوي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

وجّه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي نداء عبر “تويتر” إلى رئيس الجمهورية ميشال عون جراء انهيار القطاع الطبي الشامل.

وقال: “فخامة الرئيس عون، ان القطاع الطبي انهار، معظم الأدوية مفقودة والمستلزمات الطبية اسعارها على دولار السوق، والمريض غير قادر على دفع الكلفة الاستشفائية، والنزف المخيف بهجرة الجسم الطبي والتمريضي مستمر، فخامتك انا أكيد ان الذين بالقصر ما عما يوصلولك حقيقة الوضع المأساوي، صحة الناس بخطر”.