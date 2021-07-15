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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 16 / 7 / 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، ميس الجبل، يارون، طير حرفا والضهيرة – الجنوب.

وبتاريخ 15 / 7 /2021 اعتبارا من الساعة 7.30 وحتى الانتهاء، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: لبونة وميس الجبل.

وبتاريخ 15 / 7 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، ميس الجبل، الضهيرة، يارون وطير حرفا ــ الجنوب.

وستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 13، 14، 15، 20، 21 و22 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري- كفرفالوس ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كما ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 12 / 7 / 2021 ولغاية 23 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 5 /7/ 2021 ولغاية 23 /7 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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