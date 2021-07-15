لبنان | الدفاع المدني نقل جرحى إلى المقاصد من جراء التظاهرات في الكولا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 8:56 مساءً

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن عناصرها نقلت سبعة جرحى الى مستشفى المقاصد من جراء التظاهرات التي تحصل في محلة الكولا – بيروت، بعد ورود اتصالات إلى غرفة العمليات المركزية”.

وحصل مساء اليوم الخميس إشكالاً بين محتجين قطعوا الطريق عند جسر الكولا وعناصر من الجيش حاولت فتحها، الأمر الذي تسبب بمواجهات وتراشق بالحجارة قرب مدرسة عمر فروخ.

وتصاعدت حدة المواجهات، قرب مدرسة “عمر فروخ” في الكولا، بين محتجين وعناصر الجيش. وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المحيط.

كما أن محتجين قطعوا طريق البربير باتجاه “سباق الخيل” بالاتجاهين.

يأتي ذلك على وقع ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء بشكل جنوني كما وأنه أتى احتجاجاً على اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري.