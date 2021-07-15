لبنان | لو دريان: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 7:52 مساءً

أكد وزير الخارجية الفرنسي حان إيف لو دريان أن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي والطبقة السياسية اللبنانية تتحمل مسؤولية ذلك.

بدورها، أسفت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لعدم تمكن قادة لبنان من التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة، وجدّدت الدعوة لهم لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

في سياق متصل، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال أبو الغيط – في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا أنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان.

يأتي ذلك على وقع اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري وارتفاع دولار السوق السوداء بشكل جنوني ما يشكل خطراً فعلياً على لبنان.