لبنان | توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتبارا من تاريخ 12/7/2021 ولغاية 14/7/2021 مواطنين اثنين وسوريا، وضبطت كمية من المحروقات في آليتين نوع فان وآلية نوع بيك أب وجيب وعددا من الخزانات المخبأة تحت الأرض قدرت بحوالى 122000 ليتر من مادة المازوت و9300 ليتر من مادة البنزين.

كما ضبطت كمية من الدخان والتنباك المعسل المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.