لبنان | كورونا لبنان.. إليكم عداد الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 549427، كما تم تسجيل حالة وفاة.

في هذا المجال، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن: “لا نزال في تصنيف وبائي جيد”. وأضاف في حديث تلفزيوني: “زيادة التراكم في الاصابات تسرع في وصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا”.

وطلب من الوافدين وأسرهم الانتباه والتشدد في تطبيق اجراءات فيروس كورونا.