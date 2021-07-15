لبنان | على وقع اعتذار سعد الحريري.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 6:12 مساءً

بعدما قدّم الرئيس سعد الحريري اعتذاره من قصر بعبدا بعد لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، عاد الزخم إلى الشارع وقد عمد الثوار إلى قطع عدد من الطرقات في مناطق لبنانية.

الطرقات المقطوعة حتى الآن:

اوتوستراد دير عمار بالاتجاهين

مستديرة الكولا بالاتجاهين

اوتوستراد البداوي بالاتجاهين محلة الاكومي

كورنيش المزرعة بالاجاهين

اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

اوتوستراد الجية مفرق برجا بالاتجاهين

اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين

طريق عام تعلبايا بالاتجاهين.