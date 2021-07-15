لبنان | تعديل تاريخ بدء العمل للاستحصال على تسوية وضع المخالفين للمغادرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 04:16 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 4:20 مساءً

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنه “الحاقا بالبيان الصادر سابقا بتاريخ 2/7/2021 والمتعلق بالتسويات الخاصة بالرعايا العرب والاجانب المخالفين لنظام الاقامة والراغبين بمغادرة البلاد، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل تاريخ بدء العمل للاستحصال على تسوية وضع للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص، ليصبح بتاريخ 15/08/2021 الساعة الرابعة فجرا بدلا من تاريخ 15/07/2021.

للاستفسار مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb

أو مركز الإتصال Call Center على الرقم الساخن 1717.