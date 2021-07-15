لبنان | اجتماع في السراي الحكومي بخصوص قرض البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 4:16 مساءً

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا حول قرض البنك الدولي حضره الوزراء: زينة عكر، رمزي المشرفية، طارق المحذوب، لميا يمين، المدير العام لوزارة التربية بالتكليف فادي يرق، المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعبة عبد الله أحمد، وممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية.

وبعد الإجتماع صرح الوزير المشرفية قائلا:

“اجتمعت اللجنة الوزارية بحضور اللجنة التقنية لبرنامج القرض الدولي وبحضور دولة الرئيس حسان دياب واستعرضنا ما توصلت إليه اللجنة كخطوات عملية نهائية لإطلاق هذا المشروع الذي أقر في المجلس النيابي، ونأمل أن تبدأ بعد عطلة العيد الخطوات الفعلية لإطلاق المشروع كما نص عليه القانون. وكذلك تم دراسة كل ما توصلت إليه اللجنة في الإجتماعات السابقة، من خطوات عملية كون هذا المشروع من أحد المشاريع التي تطلقها وزارة الشؤون الإجتماعيةا لبرنامج الأشخاص الأكثر فقرا، بالإضافة إلى ما سينتج في الأيام المقبلة حول برنامج البطاقة التمويلية. إن هذه المشاريع، من برنامج الأكثر فقرا وبرنامج قرض البنك الدولي إلى البطاقة التمويلية هي مشاريع مكملة لبعضها”.

كذلك ترأس دياب اجتماعًا استكمل خلاله البحث في البطاقة التمويلية، بحضور الوزراء زينة عكر، غازي وزنة، راوول نعمه، رمزي المشرفية ومستشارَي رئيس الحكومة.