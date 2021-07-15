لبنان | هل تعود أزمة المحروقات من جديد؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 4 دقائق

ناشد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة موضوع ملفات المحروقات شخصيا لان “الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في المركزي”.

وحذر البراكس الى انه “غير مستعد، ولا اصحاب المحطات، لتحمل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة اهمال هذا الشخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لاتمامها بسرعة”.

مشيراً إلى أنه “اذا بدأ مصرف لبنان برفض اعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، فهذا يعني اننا سنعود الى أزمة خانقة كالتي شهدناها أخيرا، داعيا”المعنيين الى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتفادي حصوله”.