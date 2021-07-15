لبنان | جعجع عن تأخر رفع الحصانات: الحجج جريمة بحدّ ذاتها وتقتل الضحايا مرّتين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن حادثة “تفجير مرفأ بيروت ليست عادية أو عابرة بل غير مسبوقة نتيجة انفجار قد يكون الأكبر في التاريخ بعد هيروشيما وأدت إلى تدمير صورة لبنان وطرحنا الذهاب إلى تحقيق دولي نظراً لحجم الجريمة فرفضتم وتحجّجتم بوجود القضاء المحلّي”.

وخلال تصريح له عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” أضاف: “مع بروز مسارٍ جدّي للتحقيق ادّعيتم بأنّ هناك استنسابيّة وكأن المسألة مسألة توازن فئوي وإذ بكم تؤجّلون رفع الحصانة 15 يوماً مع العلم أن اللجنة النيابية ليست قاضياً للتحقيق”.

وتابع “مبدأ الحصانات النيابية وجوهرها هو من أجل مساعدة النائب بما يجب قوله وليس لعرقلة التحقيق وما يحصل موضع شبهة رئيسيّة”.

وأردف “كان حرياً بالمجلس النيابي أن يلتئم فوراً وما يحصل مرفوض والحجج جريمة بحدّ ذاتها وتقتل الضحايا مرّتين”.

ولفت جعجع على أن “تكتل الجمهورية القوية مصمّم أكثر من السابق على الوصول حتى النهاية وإذا جريمة بحجم انفجار بيروت يتمّ التعتيم عليها بهذه الطريقة فعلى الدنيا السلام”.

كما دعا جعجع “أهالي ضحايا انفجار المرفأ والمتضرّرين والشعب إلى خوض المواجهة يداً واحدة ليعرف الجميع أنّ هناك شعباً يواجه منظومة حاكمة ومتسلّطة تضرب عرض الحائط مصالحهم وبعد كل ذلك هل علمتم اليوم لماذا لم نستقل من مجلس النواب؟ سواء رفعوا الحصانة أو لم يرفعوها فالمعركة مستمرة”.