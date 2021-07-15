لبنان | قرار جديد لمكاوي

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة
محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا يحمل الرقم 99/2021 يتعلق بتمديد العمل بالتصاريح المتعلقة باستثناء سير الدراجات النارية من مضمون القرار رقم 881/2014 تاريخ 28/11/2014. ونص القرار على ما يلي:
“المادة الاولى: يمدد العمل بالتصاريح الصادرة عن محافظ جبل لبنان بموجب قرارات، والمتعلقة باستثناء سير الدراجات النارية من مضمون القرار رقم 881/2014 تاريخ 28/11/2014 وذلك لغاية 31/12/2021.
المادة الثانية: تكلف كل من قيادة منطقة جبل لبنان لقوى الامن الداخلي والقائمقامين والبلديات المعنية كل في ما خصه حسن تنفيذ احكام هذا القرار.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.