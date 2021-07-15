لبنان | مذكرة ببرنامج امتحانات الشهادة المتوسطة لمرشحي الطلبات الحرة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
الاثنين 26/7/2021
الثلاثاء 27/7/2021
الاربعاء 28/7/2021
الخميس 29/7/2021
الامتحانات الرسمية - لبنان
أصدر المدير العام للتربية بالتكليف رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة رقم 35 حول تحديد برنامج امتحانات الشهادة المتوسطة لمرشحي الطلبات الحرة وفقا للترتيب الآتي:
الاثنين 26/7/2021
8,30 – 9,30 فيزياء
9,40 – 11,40 لغة عربية
الثلاثاء 27/7/2021
8,30 – 9,30 كيماء
9,40 – 11,40 لغة اجنبية
الاربعاء 28/7/2021
8,30 – 9,30 تاريخ
9,40 – 10,40 تربية
10,55 – 11,55 علوم الحياة والارض
الخميس 29/7/2021
8,30 – 10,30 رياضيات
10,40 – 11,40 جغرافيا