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لبنان | مذكرة ببرنامج امتحانات الشهادة المتوسطة لمرشحي الطلبات الحرة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الامتحانات الرسمية - لبنان

أصدر المدير العام للتربية بالتكليف رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة رقم 35 حول تحديد برنامج امتحانات الشهادة المتوسطة لمرشحي الطلبات الحرة وفقا للترتيب الآتي:

الاثنين 26/7/2021
8,30 – 9,30 فيزياء
9,40 – 11,40 لغة عربية

الثلاثاء 27/7/2021
8,30 – 9,30 كيماء
9,40 – 11,40 لغة اجنبية

الاربعاء 28/7/2021
8,30 – 9,30 تاريخ
9,40 – 10,40 تربية
10,55 – 11,55 علوم الحياة والارض

الخميس 29/7/2021
8,30 – 10,30 رياضيات
10,40 – 11,40 جغرافيا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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