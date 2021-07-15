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لبنان | المشرفية يبحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في المساعي الدولية لمساعدة لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

جانب من الاجتماع

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور رمزي المشرفية في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانّا فرونِتسكا، وعرض معها آخر التطورات المحلية، وبحثا في المساعي الدولية لمساعدة لبنان على الصعيد الانساني والاجتماعي.

أثنى الوزير المشرفية على دور الأمم المتحدة الفعّال والبناء لمساعدة لبنان وتمنى على فرونتسكا تعزيز التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وتحديداً عبر وزارة الشؤون الإجتماعية في الشقين الإجتماعي والإنساني، حيث أنّ المرحلة الحالية تتطلّب بصعوبتها تضافر كل الجهود للحدّ من الإنهيار الحاصل والوصول إلى خلاص لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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