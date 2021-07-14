لبنان | منظمة العفو الدولية: إعاقة العدالة أمر مرفوض

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 7:11 مساءً
منظمة العفو الدولية
نشرت منظمة العفو الدولية فيديو من أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فمي للمطالبة بالعدالة لضحايا انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين.
وعلّقت على الفيديو بالقول: “تجمع المتظاهرون أمس أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للمطالبة بالعدالة لضحايا انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين. فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع. على السلطات أن ترفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً.
إعاقة العدالة أمر مرفوض”.