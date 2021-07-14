لبنان | “القوات”: عندما يحين أوان الانتخابات النيابية سننشر أسماء مرشحينا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن “بعض المواقع الإلكترونية دأبت في الآونة الأخيرة على نشر أخبار تتعلق بترشيحات القوات اللبنانية للانتخابات النيابية بخلفية قد تكون سلبية أو إيجابية”.

ونفت في بيان: “في الحالتين ما ورد في تلك المواقع كلها، وما سيرد فيها لاحقا، وذلك لعدم صحته”، مهيبة بـ”المواقع الالكترونية كلها توخي الدقة واستقاء الخبر من مصدره الفعلي”.

وأكدت أنه “عندما يحين أوان الانتخابات النيابية ستنشر بشكل واضح وصريح أسماء مرشحيها”.