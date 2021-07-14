لبنان | 6 أيام صعبة تنتظر اللبنانيين.. احذروا الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

جدد رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI ميشال أنطوان افرام، في بيان ،”التحذير من مؤشر الحرائق المرتفع جدا في جميع المناطق اللبنانية اعتباراً من الغد وخلال الايام الستة المقبلة ولغاية 20 من الشهر الجاري بسبب:

– اشتداد موجة الحرّ وانخفاض نسبة الرطوبة واشتداد الرياح.

– ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى 38/40 بقاعا و35/36 ساحلا مع رطوبة 30% بقاعا و75% ساحلا.

– رياح جنوبية الى جنوبية غربية قوية جافة عصرا مما يساعد على بدء وانتشار الحرائق.

– بلوغ النباتات البرية درجة يباس عالية يسهل الاحتراق.

– بلوغ الاشجار الحرجية حالة حرجة من الجهد المائي بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة.

– وجود اسباب متعددة للحرائق منها النفايات، رمي السجائر، اشعال الاعشاب.

لذا يطلب:

1- من المواطنين زيادة شرب المياه.

2- من المزارعين زيادة ري وكميات المياه صباحًا ومساءً.

3- من الاطفاء والدفاع المدني وجميع القوى الامنية وحراس الاحراج للتحضر لإطفاء الحرائق.

4- يطلب الانتباه من حدوث الحرائق في المنازل والمستودعات والمحلات بسبب الحر الشديد.

5- يطلب الامتناع عن تخزين البنزين بطرق غير سليمة.

6- على المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس ظهرا”.

7- على المواطنين ارتداء القبعات ووضع واق للبشرة وارتداء نظارات للشمس.

8- الانتباه في السباحة من البحر بسبب التيارات القوية نتيجة الرياح الجنوبية الغربية القوية عصرا.

9- على المواطنين ذوي ألامراض المتعلقة بالرئة أو بالحساسية الانتباه لهذه الامور.

10- عدم ترك الاطفال في سيارات مقفلة.

11- عدم ترك قناني سبيرتو أو معقم في السيارات.

12- عدم ترك قداحات أم كبريت في السيارات وعدم وميها في الطبيعة.

13- يشار الى ازدياد امراض الحساسية لدى بعض المواطنين.

14- ان كل الاطعمة والمياه التي تبقى في السيارة تحت أشعة الشمس لمدة تريد عن ساعة تصبح غير صالحة للاستهلاك.