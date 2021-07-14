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لبنان | قرار باقفال دائرة النفوس في جبل لبنان 3 ايام… ما السبب؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

قلم نفوس

أصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي قرارا بـ”اقفال دائرة نفوس جبل لبنان، بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/8/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس ، وبناء على كتاب رئيس دائرة نفوس جبل لبنان المؤرخ في 13/7/2021 المتضمن وجود حالة مشتبه في اصابتها بوباء كورونا في دائرة نفوس جبل لبنان، وحرصا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، يقرر ما يأتي:

– المادة الاولى: تقفل دائرة نفوس جبل لبنان 3 أيام بدءا من صباح الأربعاء 14/7/2021 ولغاية مساء الجمعة المقبل في 16/7/2021 ليصار الى اجراء الفحوص اللازمة وإتمام أعمال التعقيم، على أن يتخذ القرار بإعادة الوضع إلى طبيعته إستنادا إلى نتائج الفحوص.

– المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع رئيس دائرة نفوس جبل لبنان تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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