لبنان | عكر تتسلم اوراق اعتماد سفراء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

تسلمت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع، ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر نسخاً عن أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في​لبنان​: سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الدكتور إيان كولارد، وسفير جمهورية أنغولا نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية مولدوفا ديمتري كرواتور، وسفير جمهورية مالطا الدكتور أندريه بورغ.

السفراء الجدد نقلوا لعكر تحيات وزراء خارجية دولهم، مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان وبلدانهم، وتمنت الوزيرة عكر للسفراء التوفيق في مسؤولياتهم ومهماتهم الجديدة في لبنان.