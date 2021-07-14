لبنان | اعتكاف المساعدين القضائيين يبدأ في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 3:38 مساءً

أصدر “المساعدون القضائيون” في قصور العدل كافة بيانا ورد فيه الآتي:

حيث أن الأزمات على الصعد كافة تتسارع بشكل مستمر،وحيث أن الجوع و المرض يستفحلان في وطننا لدرجة أن المواطن بشكل عام والمساعد القضائي بشكل خاص لم يعد يستطيع أن يؤمن حاجاته اليومية، وحيث أن المساعدين القضائيين يكافحون كي يجدوا حلولا تمكنهم من الإستمرار بالحد الأدنى من العيش ومن تأمين سير المرفق العام و مصالح المواطنين، وحيث أن القيمين غير مبالين بأبسط الحقوق المعيشية، وحيث أن التنقل والإنتقال الى العمل يشكلان عبئا كبيرا على كاهل الموظف بسبب فقدان مادة البنزين وثمنها الباهظ، يعلن المساعدون القضائيون:

1- الإعتكاف عن العمل بدءا من يوم غد الخميس في 15 لغاية 31 تموز ضمنا .

2- حضور موظف واحد الى الدائرة التي يعمل فيها لتأمين حسن سير العمل في ما خص المهل القانونية والموقوفين و الأمور الطارئة فقط، مع الإعتذار أي مراجعة كانت أو جلسات غير ما ذكر على أن ينسق العمل من خلال رئيس القلم لما تقتضيه الحاجة .