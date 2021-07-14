لبنان | الدولة لم تغط تكاليف علاج عناصر قوى الأمن الذين أصيبوا أمام منزل فهمي!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 3:36 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن عناصر قوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا في الأمس خلال المواجهات التي حصلت بينهم وبين أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل فهمي، طُلب منهم أن يدفعوا بدل المبالغ المالية المترتبة عليهم للمستشفى، كون الدولة تغطي طبابتهم على سعر صرف 1500 ليرة وليس على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو ما دفع أحدهم كما قال لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى رفضه وعدد من العناصر العلاج ومغادرته المستشفى.