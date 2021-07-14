لبنان | اعتراض صهاريج محروقات في صيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صعّد المواطنون في صيدا تحركاتهم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ومولدات الاشتراكات بسبب نفاد مادة المازوت وصعوبة تأمينها، ما انعكس معاناة اضافية خصوصا في الاحياء الشعبية وداخل صيدا القديمة وتضرر أشغال المواطنين.

وقطع عدد من الشبان المحتجين الطريق البحري عند مدخل صيدا الشمالي لبعض الوقت، واعترضوا صهريجا محملا بالمازوت كان في طريقه نحو الجنوب، وصادروا مفاتيحه قبل ان يتدخل الجيش على الفور حيث عمل على توقيف ثلاثة اشخاص وجرى تأمين طريق الصهريج، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

كذلك اعترض مواطنون آخرون صهريج مازوت عند الطريق البحري قبالة خان الافرنج وسط انتشار للقوى الامنية في المكان.

وكان الاهالي قد عبروا عن غضبهم يوم امس بقطع الطرق احتجاجا على العتمة بسبب نفاد المازوت وكانوا قد لوحوا باعتراض صهاريج المحروقات التي تتخذ من صيدا طريقا لها، معتبرين أنه “لا يعقل ان تمر صهاريج المازوت والمدينة تعاني فقدان المادة”.