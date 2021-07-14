لبنان | سقوط مواطن من على سطح منزله في الضنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

لقي المواطن أ.ف حتفه بعد سقوطه من على سطح منزل ذويه الكائن في بلدة بطرماز في الضنية. وحاول عناصر الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية إسعافه، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

اشارة إلى أن (أ. ف) هو في العقد الرابع من العمر ويعاني أمراضا عصبية، كما أشارت الوطنية للإعلام.