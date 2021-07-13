لبنان | توقيف أحد مسؤولي شبكات التهريب بين لبنان وسوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:26 مساءً - منذ 13 ثانية

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش أحد مسؤولي شبكات تهريب الافراد بين لبنان وسوريا (م.ع – سوري) في منطقة مشاريع القاع وضبطت بحوزته مستندات مزورة وعددا من الهواتف واقتيد الى احد المراكز العسكرية للتحقيق.

وتمكنت المديرية من توقيف اللبناني “ب.ف” خلال عملية دهم في مدينة الهرمل، وهو المطلوب بمذكرات توقيف بتهمة سرقة سيارات ونقلها الى سوريا.

وسيتم تنفيذ المقتضى القانوني لتسليمه الى الاجهزة المختصة بعد اشارة القضاء.