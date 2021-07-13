لبنان | “كورال” تؤمن المازوت لمعمل الاوكسجين “زهرة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:26 مساءً - منذ 23 دقيقة

أعلنت شركة “كورال” عن تأمينها كميات من مادة المازوت لتلبي حاجة معمل “زهرة” لانتاج الاوكسجين، وهو المعمل الوحيد في الجنوب.

وأكدت الشركة أنه تم افراغ الحمولة مساء اليوم في خراناته المعمل، ما ساعد على إعادة تشغيله واستئناف انتاج الأوكسجين وضخه الى المدينة ومنطقتها ومستشفياتها وتأمينه للمرضى الذين يعتمدون عليه في التنفس وبخاصة مرضى كورونا.

إشارة إلى أن الكمية تكفي المعمل ثلاثة أيام فقط، أي حتى يوم الجمعة المقبل.

وشكرت إدارة المعمل للقيمين على الشركة “سرعة مبادرتهم وتلبيتهم حاجة المعمل الملحة للمازوت، ليتمكن من متابعة تأمين الأوكسجين للمدينة والمنطقة”.