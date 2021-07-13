لبنان | تسجيل 159 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:26 مساءً - افادت وزارة الصحة العامة انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 6 و10 تموز، وأظهرت النتائج وجود مئة وتسع وخمسين (159) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيًا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 6/7/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

· رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

· رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

· رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

· رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

· رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (ثلاث حالات إيجابية)

· رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

· رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

· رحلة فراكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

· رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

· رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

· رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

· رحلة بافوس : شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

· رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

· رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

· رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

· رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

· رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

· رحلة دلمان : شركة PEGASUS رقم 1826 (جميعها سلبية)

· رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)

· رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

· رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

· رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 7/7/2021 كالتالي:

· رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 2503 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

· رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

· رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

· رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)

· رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

· رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

· رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

· رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

· رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

· رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

· رحلة أبو ظبي : سركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

· رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

· رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

· رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

· رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

· رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (أربع حالات إيجابية)

· رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

· رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

· رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

· رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

· رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)”.