اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | حواط تابع مع ألفا وتاتش خطة لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:28 مساءً - منذ ساعتين

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط

عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، اجتماعا مع رئيسي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش”، بحضور محاميي الشركتين، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ووضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات والتاكد من عدم انقطاع الإرسال في كل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل الازمة التي تواجهها البلاد بسبب شح مادة المازوت وارتفاع آسعار قطع الغيار والصيانة، نظرا لسعر صرف الدولار السوقي.

كما جرى البحث في أمور داخلية تتعلق بالموظفين والإدارة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا