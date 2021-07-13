لبنان | وزني ترأس اجتماعا بشأن مناقصة السكانر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

ترأس وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعا حضره كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، مدير برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية الممول من الاتحاد الأوروبي بيتر سلوم والخبير في الجمارك البريطانية Phil Johnson.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول التوصيات الأساسية لوضع دفتر الشروط المرتبط بمناقصة السكانر بعد أن أنهى الخبير البريطاني جولته على المعابر والمرافئ كافة.

وأشاد وزني بأهمية هذا العرض، مؤكدا ضرورة الاسراع في انهاء التقرير وإحالته على الإدارات المختصة سعيا إلى الاسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومكافحة التهريب.