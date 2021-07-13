لبنان | عون لصالح: نقف إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم إلى الرئيس العراقي برهم صالح معزياً بضحايا كارثة الحريق الذي طاول مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى كورونا، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، ومؤكداً على وقوف لبنان إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين.

وقال في رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: “أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين. أتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحرّ التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها”.