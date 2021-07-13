لبنان | عون: الانتخابات النيابية ستجرى بموعدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 ولبنان يرحّب بوجود مراقبين اوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018. وأشار عون إلى ان الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته.

بدورها، قالت الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات للرئيس عون: “الإتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الإنتخابات النيابية في العام المقبل”.