لبنان | الدكاش: ليسلك أهل الظلام وحدهم طريق جهنم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش ان “مؤتمر “لبنان- السعودية: إعادة تصدير الامل” كرس مرجعية “القوات اللبنانية” والدكتور سمير جعجع في الأمانة للبنان ولخياراته العربية والدولية والسعي الى اخراجه من أزماته واحترام خصوصيته وسيادته”.

وقال في بيان اليوم: “في الازمات تمتحن معادن الرجال. وها هي القوات اللبنانية، كعادتها، تقف الى جانب أهلها وناسها راسخة في وطنيتها، مستندة الى علاقات لبنان العربية التاريخية، تعمل على ايجاد حلول لقطاعات الإنتاج ومعالجة الصعوبات التي تواجهها في التصدير الى الخارج، لاسيما الى المملكة العربية السعودية. ففي ظل انهماك اهل السلطة بصراعاتهم على طريق جهنم التي يقودوننا اليها، مدعومين بمحور القتل والسلاح والظلمة، شرعت معراب أبوابها أمس لاصدقاء لبنان ليضعوا معا، ومع أصحاب الاختصاص والمعنيين بقطاع الإنتاج والتصدير، تصوراً لمعالجات فورية تضخ بعض الاوكسيجين في الواقع الاقتصادي المختنق في لبنان”.

أضاف: “أبعد من البحث عن حلول اقتصادية، فان مؤتمر “لبنان- السعودية: إعادة تصدير الامل” كرس مرجعية القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع في الأمانة للبنان ولخياراته العربية والسعي الى إخراجه من أزماته واحترام خصوصيته وسيادته. وأكد مجددا ان المملكة العربية السعودية وسفيرها، صديق لبنان، وليد البخاري لم تتخل عن لبنان، لكنها كما معظم دول العالم، تحتاج الى التواصل مع مسؤولين على مستوى المرحلة، يفهمون المسؤولية التزاما وجرأة في الانحياز الى الحق ومصلحة الناس ويفهمون جيدا معنى العمق العربي للبنان وأهميته في رسم الخيارات الاستراتيجية الوطنية الكبرى”.

وختم الدكاش: “خياراتنا واضحة إعادة تصدير الامل بعد صناعته في لبنان. أما اهل الظلام واليأس فليسلكوا وحدهم طريق جهنم. نحن لنا الغد”.