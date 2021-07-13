لبنان | طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات صباحاً ومساء، دون تعديل في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور في الحر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات صباحاً ومساء، دون تعديل في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور في الحر.

الخميس: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصاً في الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

– الجمعة : قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات واستمرار دراجات الحرارة بالارتفاع التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 29 درجة، في الداخل من 21 إلى 35 درجة.