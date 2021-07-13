لبنان | الدفاع المدني: 82 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد59) :

* أحراج (عدد1) :

(م. لبنان الشمالي)(عدد1): كفيفان.

* أعشاب (عدد41):

(م.جبل لبنان) (عدد10): صربا – الدكوانة – جعيتا – ساحل علما – عين الجديدة – برج حمود – الحدت – الشويفات – أدما – ضبية.

(م. لبنان الشمالي) (عدد9) : القبة/طرابلس – مجدليا – ابي سمرا – المدفون – بخعون.

واشجار في فغال.

ونفايات : ضهر العين – بدنايل.

وقطع سيارات مستعملة في سقي طرابلس.

(م.عكار) (عدد4) : القبيات – القليعات.

وأشجار: القبيات – القموعة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد5) : السكسكية – العباسية – البيسارية – الصرفند صيدا.

(م. النبطية) (عدد4) : سوق الخان/حاصبيا – دير الزهراني.

وأشجار : تبنبن – الخلوات.

(م.البقاع) (عدد5): ضهور زحلة – سهل المرج – سهل عميق – حزرتا – حوش الأمراء.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد4): بوداي – الهرمل – سرعين.

واشجار في دورس.

* منازل (عدد2) : مجدل عنجر – صريفا.

* سيارات (عدد3) : أيطو – ميفدون – العباسية.

* كهرباء (عدد3): الرويس – قرنة شهوان – صربا.

* مؤسسات (عدد1) : داخل مستودع في البربير من مبنى سكني وإخلاءه من السكان.

* نفايات (عدد1) : مستوعب في كركاس/راس بيروت.

* إطارات (عدد1) : طريق المطار.

* مختلف (عدد6) : حصيد : مجدل عنجر ، التل الأخضر ، قب الياس – قمح : طاريا ، عنجر – داخل مخيم للنازحين السوريين في بريتال.

– نقل وإسعاف (عدد18) :

* حوادث (عدد14): المريجة – برج البراجنة – الأـشرفية – حارة حريك(2) – الحمرا(2) – زحلة – الكولا – الملا – حي البرجاوي – المطار – البربير – بيت شاما.

* حوادث سير (عدد3): المعشوق ونقل جريح الى المستشفى – الحوش ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام البرغلية/صور ونقل جريح الى المستشفى.

* نقل جثث (عدد1) : إنتشال جثة مواطن غرق في نهر بعقلين.

– إغاثة و إنقاذ (عدد1) : إنقاذ 6 هرر إحتجزوا داخل قسطل في الفرزل.

– خدمات عامة (عدد4) : سوق الغرب – عمشيت – برج حمود – سحمر.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 82 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ب”ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.