لبنان | توافق أوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 37 دقيقة
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
أعلن الممثل الاعلى للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على “المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان”، على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكر بوريل بإن “وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”. وأوضح أن “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.
ولفت الى “إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر”. وشدد على “ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.