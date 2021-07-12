لبنان | توافق أوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلن الممثل الاعلى للسياسية الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​ بان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على “المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في ​لبنان​”، على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بوريل بإن “وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في ​بروكسل​ الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”. وأوضح أن “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.

ولفت الى “إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة ​الشعب اللبناني​ في ازدياد مستمر”. وشدد على “ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.