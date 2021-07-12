لبنان | توضيح لقوى الأمن حول “فيديو” جريمة القتل في أحد صالونات الحلاقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه:

“يتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولاسيما تطبيق “WHATSAPP” يظهر فيه دخول شخصين ملثمين إلى أحد صالونات الحلاقة، وإطلاقهما النار على أحد الأشخاص، مرفق برسائل تزعم حصول الحادثة في مدينة طرابلس- لبنان”.

وأضاف البيان “بعد المتابعة تبين أن الحادثة لم تحصل في لبنان بل في منطقة “Högsbo” في السويد، لذلك نطلب عدم نشر هكذا أخبار التي تثير الذعر والخوف لدى المواطنين قبل التأكد من صحتها.