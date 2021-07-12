لبنان | علوش: الحريري سيعتذر في هذا التاريخ!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 9:13 مساءً

أعلن نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش، أنّ “الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة”.

وقال علوش في لقاء تلفزيوني إن “الحلول في هذه اللحظة أصبحت غامضة”، معتبراً أنّ “الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول”.

وعن موضوع استعصاء تشكيل الحكومة، أشار علوش إلى أنّ عقدته “موجودة في مكان واحد وهو مرض شهوة السلطة وشهوة الأمن، الموجود عند فريق رئيس الجمهورية، وعلى الأخصّ عند الوزير جبران باسيل الذي يخوض آخر معاركه السياسية”، على حد تعبيره.

وتابع: “بطبيعة الحال، الإشكال الكبير هو أنّ رئيس الجمهورية ينوي ألّا يترك رئاسة الجمهورية، خاصّة إن لم تحصل الانتخابات النيابية، بوجود حكومة مستقيلة أو حكومة ضعيفة. إذاً، الإشكالية اسمها ميشال عون وفريقه الرئاسي، وطبعاً مدعوم من حزب الله”.