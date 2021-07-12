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لبنان | بيطار يرفض تزويد مجلس النواب بأدلة عن النواب المطلوب تجريدهم من الحصانة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

انفجار مرفأ بيروت

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، رفض طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابة عنهم.

وكشف مصدر قضائي مطلع ان بيطار “أجاب على رسالة البرلمان اللبناني التي طلبت تزويد المجلس بما لديه من أدلة ومستندات، بأن “المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائيا من دون تقديم الأدلة والمعلومات السرية التي تبقى ملك القاضي القيم على التحقيق”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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