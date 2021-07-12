لبنان | الخارجية الايرانية: التدخلات الأجنبية والأميركية في لبنان تعقد الوضع فيه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:13 مساءً - منذ 6 دقائق

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن “التدخلات الأجنبية والأمريكية في لبنان تعقد الوضع فيه وتقوض استقراره”، مشددة على أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني داخلي وطهران لا تتدخل فيه.

وأعربت الخارجية في بيان عن أملها بأن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران تحترم أي قرار يتخذه اللبنانيون بهذا الشأن.

وقالت: “لبنان بلد ذو سيادة ويمتلك رئيس وبرلمان منتخب، وقادر على حل مشكلاته بنفسه”، مضيفة: “اللبنانيون هم من يختارون تشكيلة حكومتهم بأنفسهم، وسيرفضون أي حكومة تفرض عليهم من الخارج”.