اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الخارجية الايرانية: التدخلات الأجنبية والأميركية في لبنان تعقد الوضع فيه

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:13 مساءً - منذ 6 دقائق

صور قاسم سليماني على طريق المطار في لبنان

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن “التدخلات الأجنبية والأمريكية في لبنان تعقد الوضع فيه وتقوض استقراره”، مشددة على أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني داخلي وطهران لا تتدخل فيه.

وأعربت الخارجية في بيان عن أملها بأن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران تحترم أي قرار يتخذه اللبنانيون بهذا الشأن.

وقالت: “لبنان بلد ذو سيادة ويمتلك رئيس وبرلمان منتخب، وقادر على حل مشكلاته بنفسه”، مضيفة: “اللبنانيون هم من يختارون تشكيلة حكومتهم بأنفسهم، وسيرفضون أي حكومة تفرض عليهم من الخارج”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا