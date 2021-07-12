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لبنان | توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدّة للتهريب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:13 مساءً - منذ ساعة واحدة
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتباراً من تاريخ 8 / 7 / 2021 ولغاية 12 / 7 / 2021، عشرين مواطناً و5 سوريين وفلسطينياً واحداً، وضبطت 5 سيارات و5 آليات نوع بيك أب و5 دراجات نارية و3 آليات نوع فان وشاحنة واحدة جميعها محملة بحوالى 18500 ليتر من مادة البنزين و2400 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدخان والتنباك المعسل، المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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