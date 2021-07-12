لبنان | دولار السوق السوداء “مولّع”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بلغ سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء صباح اليوم للشراء 19400 ليرة لبنانية، في حين سجل الدولار 19450 ليرة لبنانية للبيع.

بينما سعر صرف الدولار في لبنان اليوم وفق مؤشر سعر الدولار في لبنان في منصة Sayrafa بـ12 ألف ليرة للدولار الواحد.

يذكر ان سعر الإغلاق الدولار في لبنان يوم أمس، سجل للشراء 19375 وللمبيع 19425 ليرة، بينما افتتاح سعر صرف الدولار في لبنان يوم أمس سجل سعر الدولار في لبنان للشراء 19375 وللمبيع 19425.