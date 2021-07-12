لبنان | طقس بداية الأسبوع “نار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر طقس صيفي اعتيادي حار ورطب على لبنان ويستمر في الايام المقبلة، مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة بين يوم وآخر، فيما يستمر تشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٦ درجة

٢- الجو : قليل السحب اجمالا

مع اشكل ضباب

٣- الرياح : غربية تنشط احياناً خاصة شمالا وفي الداخل ٢٠-٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة – تسوء محليا جبلا بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء : ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة، ٣٤ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء : استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، ٣٤ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س