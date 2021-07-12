لبنان | دياب: خبر غير بريء في الخلفيات والأهداف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن خبر طلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا غير صحيح.

وقال المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة في بيان إن صحيفة “الأخبار” أوردت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب طلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. إن هذا الخبر غير صحيح، وربما غير بريء في الخلفيات والأهداف.