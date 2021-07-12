لبنان | تحسن في زحمة الطوابير على المحطات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس أن هناك “تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشرنا به منذ ايام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة.

وأمل البراكس أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة. ودعا إلى “التأكد من تموين محطات الاطراف على كامل الاراضي اللبنانية وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار”.

ويستمر مسلسل طوابير الذل أمام محطات المحروقات حيث تشهد زحمة خانقة، بعدما اصطفّ المواطنون منتظرين دورهم طلباً لمادة البنزين، ولكن بوادر الحلحلة ظهرت مع فتح مصرف لبنان الاعتمادات المالية لبواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني.